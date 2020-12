Odontoiatri siciliani: “Includeteci nel piano vaccinazione anti-coronavirus”

Gli odontoiatri siciliani scrivono all’assessore Ruggero Razza per essere inclusi nell’imminente piano di vaccinazione anti-covid: stamane le CAO (Commissioni Albo Odontoiatri) degli Ordini professionali dei medici e odontoiatri di tutta la Sicilia hanno inviato una lettera all’Assessorato regionale alla Salute chiedendo l’inserimento della categoria dei dentisti libero professionisti e dei loro assistenti tra gli operatori sanitari e socio sanitari, destinatari del vaccino anti-coronavirus.

“Sembra siamo stati dimenticati – spiega Giuseppe Renzo, presidente della CAO messinese, a nome della Coordinamento interregionale delle Commissioni per gli Affari Odontoiatri di Sicilia e Calabria – nonostante la nostra figura sia in prima linea per intercettare i pazienti e come tale rappresenta una categoria a rischio. Ho riunito i presidenti della CAO delle nove province siciliane per pretendere l’immediata inclusione nel piano vaccinale anche degli odontoiatri e delle assistenti degli studi odontoiatrici”.

“Auspico vivamente – conclude Renzo – che l’assessore Razza, sempre attento e disponibile nei confronti della nostra categoria, soddisfi questa necessità di tutela della salute, assolutamente importante e indispensabile, nell’intento comune di allontanare il più possibile il rischio di nuovi contagi durante le visite e gli interventi ai nostri pazienti”.

La lettera è stata firmata da Luigi Burruano (Agrigento), Giuseppe Costa (Caltanissetta), Giampaolo Marcone (Catania), Carmelo Cassarà (Enna), Giuseppe Renzo (Messina), Mario Marrone (Palermo), Giuseppe Tumino (Ragusa), Dario Di Paola (Siracusa) e Alberto Adragna (Trapani).