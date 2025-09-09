Odissea 2025, quasi 15.000 spettatori alle Gole dell’Alcantara

La stagione teatrale 2025 alle Gole dell’Alcantara si è chiusa con numeri rilevanti: quasi 15.000 spettatori hanno seguito l’“Odissea” di Giovanni Anfuso, prodotta da Buongiorno Sicilia e patrocinata da Regione Siciliana, Fondazione Federico II, Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia e Parco Fluviale dell’Alcantara.

«Dal 2018 i nostri spettacoli richiamano un pubblico sempre più numeroso», ha dichiarato il presidente di Buongiorno Sicilia, Simone Trischitta, ricordando «i successi ottenuti con l’Inferno di Dante e l’Odissea di Omero». Trischitta ha sottolineato che l’associazione è già al lavoro per la prossima stagione «con nuove idee e sorprese per coinvolgere il pubblico».

Grande apprezzamento è stato espresso dagli spettatori. Angelo Lanzaro, arrivato da Napoli, ha commentato: «Le mie aspettative non sono state deluse, è un capolavoro». Lo stesso regista Anfuso ha rimarcato: «Sapevamo che sarebbe stato l’anno dell’Odissea, ma nessuno immaginava 15.000 presenze. Numeri che ripagano la fatica di una squadra compatta».

Il cast ha visto tra i protagonisti Davide Sbrogiò, Liliana Randi, Giovanna Mangiù, Eugenio Papalia, Luciano Fioretto, Michele Carvello e Pietro Casano, affiancati da numerosi interpreti e tecnici, tra cui Riccardo Cappello per i costumi, Fia Distefano per le coreografie, Nello Toscano per le musiche e Silver Ruggeri per le scenografie.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Motta Camastra, Carmelo Blancato: «Tantissimi turisti hanno affollato la Valle, con benefici economici per il territorio». Alessandro Vaccaro, del Parco Botanico e Geologico delle Gole, ha infine ricordato «il sogno di mio padre Carmelo, che negli anni Sessanta intuì il valore di questo sito unico».

