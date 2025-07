Occupa la casa abusivamente e minaccia di dargli fuoco, arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri un cittadino nigeriano di 28 anni, occupante abusivo di un’abitazione in via Sturiale, nel quartiere San Cristoforo, ha versato liquido infiammabile all’interno degli ambienti, minacciando i proprietari: “Darò fuoco all’edificio” qualora non gli fosse consentito di rimanere. Alcuni testimoni, allarmati dal suo atteggiamento agitato e dalla presenza di una grossa mazza da baseball, hanno allertato la Polizia di Stato. In breve tempo una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania è giunta sul posto, riscontrando l’uomo in evidente stato di nervosismo.

Alla vista degli agenti, il 28enne ha abbandonato l’arma per poi avventarsi contro di loro, tentando di colpire un poliziotto. Nonostante i ripetuti tentativi di contenimento, ha continuato a resistere, sferrando calci e pugni e provocando a un agente una contusione al dito. Solo dopo l’intervento di ulteriori operatori la situazione è tornata sotto controllo. Su richiesta degli agenti, i Vigili del Fuoco hanno bonificato l’abitazione per eliminare ogni rischio di incendio.

Sulla base delle sue condotte, il giovane è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose; è stato inoltre denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nel rispetto della presunzione di innocenza. Sentito il Pubblico Ministero di turno, il 28enne è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

