Obiettivo Gioiosa – Mascherine: perché non un equo, discreto e sicuro “porta a porta”?

Obiettivo Gioiosa – Mascherine: perch√© non un equo, discreto e sicuro “porta a porta”?

I consiglieri del Gruppo Consiliare Obiettivo Gioiosa, alla luce di quanto espresso dal Primo Cittadino in¬†occasione del suo ultimo e “consueto” (?) video-comunicato del 4 Maggio u.s. e di quanto pubblicato sulla¬†pagina Facebook Citt√† di Gioiosa Marea nella giornata di ieri in relazione alla distribuzione di 8.500¬†mascherine a marchio CE fornite dalla Protezione Civile, si sentono in dovere di sollevare delle questioni in¬†merito alla tipologia di distribuzione scelta dall’Amministrazione, anche su richiesta di numerosi cittadini.¬†Ci si chiede:

Il metodo scelto per la distribuzione delle mascherine, cio√® il posizionamento di banchetti¬†in siti prestabiliti, non provocher√† inevitabilmente la formazione di punti di¬†assembramento ed una notevole mobilit√† della cittadinanza, contravvenendo cos√¨ alle¬†disposizioni del governo centrale e regionale? Si riuscir√† con questa modalit√† a garantire il criterio di equit√† nella ripartizione, evitando¬†disguidi come la consegna agli stessi nuclei familiari in pi√Ļ punti di distribuzione? Se saranno messi a disposizione di chi operer√† la distribuzione delle mascherine gli elenchi¬†dei nuclei familiari si violer√† il diritto alla riservatezza dei dati? Essendo prevista anche la possibilit√† di ritiro per conto di terze persone impossibilitate a¬†muoversi da casa, si √® considerato il fatto che i delegati dovranno poi recarsi a loro volta¬†presso il domicilio dei deleganti per la consegna dei presidi, creando ulteriore,¬†inopportuna mobilit√†? Non sarebbe stata pi√Ļ opportuna, pi√Ļ equa, discreta e paritaria, nonch√© sicura, una¬†distribuzione “porta a porta” dei presidi di protezione individuale, vista la delicatezza del¬†momento che stiamo vivendo (e sull’esempio di altri Comuni), attraverso l’impiego di¬†personale dipendente coadiuvato da volontari quali la Consulta Giovanile e altre¬†associazioni che sicuramente si sarebbero rese disponibili?

Questi interrogativi che ci siamo posti e che ci sono stati posti non vogliono assumere tono polemico, ma hanno il solo scopo di tutelare la salute pubblica ed il rispetto delle disposizioni vigenti per la sicurezza della cittadinanza, nonché di garantire equità nella distribuzione.

Per concludere (e qui purtroppo non possiamo tacere perch√© lei, caro Sindaco, ce le tira fuori¬†dalla bocca!) riteniamo inaccettabili le parole del nostro Primo Cittadino nel suo ultimo e¬†‘consueto” (?) gi√† citato video-rapporto alla cittadinanza, che riportiamo rigorosamente: “Invito¬†coloro che la mascherina possono comprarsela a farlo e a fare in modo che queste mascherine¬†possano essere distribuite alle persone che ne hanno pi√Ļ bisogno.”

A nostro avviso queste parole sono lesive della dignità dei cittadini che si recheranno a ritirare i presidi, in quanto saranno inevitabilmente catalogati in una di queste due categorie:

Coloro che non hanno la possibilit√† di acquistare le mascherine e coloro che, pur potendoselo permettere (non sappiamo in base a quale¬†criterio/graduatoria), si presenteranno “sfacciatamente” per ritirarle, togliendole alla

categoria di cui al punto 1.

Caro Sindaco, questi presidi sono stati forniti dalla Protezione Civile a favore di TUTTA LA¬†CITTADINANZA e quindi vanno distribuiti equamente tra tutti i nuclei familiari. Se poi qualcuno¬†dovesse decidere di donare il proprio contingente, senza il pericolo di essere tacciato di¬†“depredare” i meno fortunati, sar√† libero di farlo nell’anonimato e nella nobilt√† del proprio gesto,¬†al quale non pu√≤ sicuramente essere indotto dal peso dei suoi inappropriati “consigli”!¬†

Eduardo Spinella, Antonino Currò, Daniela Spinella, Maria Maio