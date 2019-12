Obiettivo Gioiosa – “E’ legittimo chiedere ai cittadini di pagare un ticket d’ingresso?”

Concessione in uso dei locali pianoterra dell’Auditorium Comunale per organizzazione serate di intrattenimento musicali e danzanti anno 2019/2020.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo ‚ÄúObiettivo Gioiosa‚ÄĚ Eduardo Spinella, Antonino¬†Curr√≤, Daniela Spinella e Maria Maio premesso¬†che con delibera di G.M. n¬į131 del 05 dicembre 2019 √® stato concesso a titolo gratuito l’utilizzo del¬†piano terra dei locali dell’Auditorium Comunale per l’organizzazione di serate danzanti nelle date¬†citate nel corpo della stessa, stipulando apposita convenzione con l’associazione¬†“PRO.GIOIOSA.COM” (Associazione non a scopo di lucro iscritta all’Albo Comunale delle¬†Associazioni); che siamo venuti a conoscenza tramite segnalazione di molti cittadini, della istituzione del¬†pagamento di un ticket per le serate danzanti indicate, mai previsto fino al 2017, di ‚ā¨ 15,00 per¬†l‚Äôingresso e di ‚ā¨ 30,00 per l‚Äôarea priv√®;¬†che tale pagamento del ticket di ingresso non √® previsto nella convenzione sottoscritta dalle parti;¬†che, vista la capienza dei locali dell‚ÄôAuditorium Comunale di circa 900 persone, non si pu√≤, a¬†nostro parere, ritenere l‚Äôattivit√† che si andr√† a svolgere non a scopo di lucro;¬†che la contropartita offerta dall‚Äôassociazione PRO.GIOIOSA.COM non appare certamente congrua¬†in considerazione del volume di incassi prevedibile (biglietti per ingresso e priv√®, guardaroba e¬†servizio bar);¬†che siamo, comunque, favorevoli all’organizzazione di predette manifestazioni all’interno dei locali citati.

Chiediamo¬†alla Segretaria Generale¬†se con la procedura utilizzata per concedere i locali dell’auditorium a soggetto privato e a¬†titolo gratuito, vista la modesta contropartita offerta, √® legittimo chiedere ai cittadini di¬†pagare un ticket d’ingresso per poter prendere parte alle serate, visto che i cittadini (tramite¬†l’Ente) provvedono al pagamento delle utenze idriche ed elettrica oltre all‚Äôordinaria¬†manutenzione della struttura;¬†se non sia necessario, viste le condizioni prima indicate, procedere alla concessione dei¬†locali comunali tramite apposito bando;

Chiediamo al Sindaco di procedere, nelle more dell’approvazione di apposito regolamento, l’adeguamento della convenzione stipulata o in alternativa di consentire l’ingresso gratuito a tutti i cittadini.

Precedente richiesta di chiarimenti sullo stesso oggetto del 26 gennaio 2018 rimasta inevasa

Il Capogruppo Consiliare Eduardo Spinella