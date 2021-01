Obiettivo Gioiosa – Inopportuno lasciare ai sindaci la scelta di chiudere le scuole

In merito alla eventualità di chiusura totale dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, rimasto in parte aperto secondo le disposizioni dell ‘ultimo DPCM che ha decretato la Sicilia zona rossa, diciamo subito in premessa che riteniamo sarebbe stato opportuno non lasciare ai Sindaci dei vari comuni la scelta di adottare ordinanze di chiusura in caso di focolai Covid (cosa peraltro condivisibile in caso di dichiarazione di zona arancione), ma decidere di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado già in automatico. Ovviamente in caso di dati certi sulla presenza di cluster significativi anche le ASP avrebbero chiesto la chiusura totale delle scuole e altre misure restrittive.

Si capisce pertanto la difficoltà dei Sindaci a contemperare da una parte le esigenze di salute e sicurezza dei cittadini e dall’altra i diritti costituzionali all’istruzione e alla socializzazione dei ragazzi.

Alla luce di quanto premesso, stamane abbiamo incontrato il Commissario Straordinario del Comune di Gioiosa Marea dott.ssa Ficano, che si è dichiarata subito disponibile e che ci ha riferito, in presenza anche dell’ex Assessore La Galia, come non ci siano elementi per procedere ad una ordinanza di chiusura delle scuole.

Si è comunque resa disponibile a valutare congiuntamente con gli altri Sindaci del Comprensorio, in primis il Sindaco di Patti, capofila del distretto sanitario D30, iniziative congiunte e quindi scelte che non creino incertezze e confusione tra i genitori, tenuto conto in particolare che alcuni Istituti Comprensivi del distretto insistono su più Comuni (es Gioiosa Marea / Piraino e Brolo / Sant’Angelo di Brolo) con studenti frequentanti plessi scolastici non ricadenti nel loro comune di residenza.

I consiglieri del gruppo Obiettivo Gioiosa

Eduardo Spinella

Antonino Currò

Daniela Spinella

Maria Maio