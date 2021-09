Obiettivo Gioiosa getta la spugna… “Rimarremo cittadini attivi e collaborativi per il bene comune”

Ci avviciniamo alle elezioni amministrative del 10 ottobre 2021 e il nostro gruppo politico Obiettivo Gioiosa si è impegnato con tutte le proprie forze a portare avanti un progetto nuovo che avesse come unico intento la rinascita dell’intero territorio mettendo da parte personalismi e polemiche, seppur legittime, considerate le condizioni in cui è stato condotto il paese. Convinti della bontà del progetto “Tutti Insieme”, non abbiamo lesinato iniziative fino a qualche giorno addietro pur di coinvolgere, se non tutti, almeno la maggior parte dei soggetti politici gioiosani.

Speravamo in una mentalità nuova che esprimesse correttezza, lealtà e senso di responsabilità , considerati anche gli impegni gravosi da affrontare. Con rammarico ed insoddisfazione per come si sta prospettando lo scenario politico della nostra città , fieri sempre e comunque dell’impegno profuso in questi anni da tutti coloro che appartengono e apparterranno ideologicamente al progetto di Obiettivo Gioiosa, il gruppo non parteciperà alla competizione elettorale pur rimanendo cittadini attivi e collaborativi per il bene comune, che da sempre è stato e continuerà ad essere l’unica e sola finalità .