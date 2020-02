Obiettivo Gioiosa – “Fatti che danno soddisfazioni alla comunità”

Dopo 40 anni il PRG di Gioiosa Marea √© una realt√†, non pi√Ļ una promessa da¬†sbandierare solo in campagna elettorale.

E’ stato infatti pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gioiosa Marea in data 30¬†gennaio 2020 la delibera di approvazione dello strumento urbanistico firmata dal¬†Commissario ad acta insediatosi dopo che la maggioranza dei consiglieri comunali¬†aveva dichiarato la propria incompatibilit√†.

√Č stato un lavoro ed un impegno portato avanti nei 5 anni di amministrazione 2012-2017 in sinergia con l’ufficio tecnico, il prof. architetto M. Pidal√† cui √® stato conferito¬†l’incarico e con tutti i professionisti che hanno collaborato per tale importante¬†obiettivo. Il PRG con le zonizzazioni dar√† finalmente l‚Äôopportunit√† di uno sviluppo¬†sociale ed economico sostenibile del nostro territorio. Dopo pi√Ļ di due anni¬†dall‚Äôacquisizione del parere del Genio Civile finalmente si apre questa nuova fase.

‚ÄúAltri fatti che fanno raccogliere frutti alla nostra comunit√†‚Ä̬†Aggiudicati finalmente i lavori, altri importantissimi obiettivi si concretizzeranno a¬†dimostrazione che il nostro impegno per la comunit√† √© stato vero e concreto ed oggi¬†Gioiosa Marea continua a raccoglierne i frutti: i lavori di completamento del Palazzo¬†Municipale (‚ā¨ 1.080.000,00) e i lavori di adeguamento e riqualificazione del plesso D¬†della Scuola Media (circa ‚ā¨ 900.000,00). Finanziamenti ottenuti negli anni¬†dell’esecutivo Spinella (assessori Curr√≤, Lisciandro, Giardina e Lembo) che¬†permetteranno di riaprire il Palazzo Municipale, senza mutui a carico della comunit√†,¬†e di completare il risanamento della Scuola Media del centro (i corpi A, B e C infatti¬†erano gi√† stati oggetto di precedente finanziamento ottenuto nel 2013 per l’importo di¬†‚ā¨ 1.300.000 con lavori completati nel 2016).

Il nostro impegno sar√† quello di continuare a sollecitare l’attuale amministrazione che¬†a tre anni dall’insediamento continua nella fase di “fermo biologico” tanto affine e¬†cara ai ritmi lenti e soporiferi del sindaco Span√≤ ma, purtroppo, non rispondente alle¬†esigenze di una comunit√† che vuole e deve correre.

Obiettivo Gioiosa