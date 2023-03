NurSind annuncia lo sciopero al Policlinico di Messina: le richieste dei lavoratori

Il sindacato Nursind annuncia lo sciopero degli infermieri al Policlinico di Messina, previsto per il prossimo martedì 21 marzo alle 8:30. Alla base della decisione, la carenza d’organico e le mancate assunzioni, che rendono difficile il lavoro degli operatori sanitari e mettono a rischio la qualità delle cure per i pazienti.

Il segretario regionale del NurSind Cgs, Salvo Calamia, osserva come sia necessario aumentare i tetti di spesa per dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori e migliorare la situazione. La protesta riguarda in particolare la mancata stabilizzazione di una settantina di lavoratori, i continui ordini di servizio che costringono il personale a spostarsi da un reparto all’altro e la mancanza di assunzioni che potrebbero colmare la carenza d’organico.

La mobilitazione prevista davanti al Padiglione L del Policlinico di Messina coinvolgerà anche una delegazione dalla Calabria, per dare ancora più forza alla protesta. Il segretario territoriale di Messina, Ivan Alonge, si aspetta una partecipazione massiccia degli operatori sanitari e degli infermieri, in difesa dei propri diritti e per tutelare la qualità delle cure per i pazienti.

Lo sciopero degli infermieri al Policlinico di Messina è un segnale importante che evidenzia la difficile situazione del sistema sanitario in Italia e la necessità di un investimento adeguato nella salute pubblica. La protesta dei lavoratori è un appello alla responsabilità delle istituzioni, affinché siano messe in atto politiche adeguate per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari e garantire cure di qualità ai pazienti.

© Riproduzione riservata.