Nuovo vicesindaco, Santoro si insedia a Palazzo dei Leoni

Si è svolto questa mattina, nella sede di Palazzo dei Leoni, l’insediamento del vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, chiamato a guidare la Città Metropolitana di Messina fino alle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. Santoro, già componente del Consiglio metropolitano e consigliere comunale di Naso, subentra al sindaco metropolitano dimissionario, assumendone le funzioni e assicurando la continuità dell’azione istituzionale.

A seguito della cerimonia si è tenuto un incontro con la struttura tecnico-amministrativa dell’Ente, durante il quale è stata presentata l’organizzazione dirigenziale ed è stato tracciato un quadro delle principali attività programmate per i prossimi mesi. Alla riunione hanno partecipato il segretario generale Rossana Carrubba, il responsabile del Gabinetto Istituzionale Gaetano Maggioloti, i dirigenti Anna Maria Tripodo, Biagio Privitera, Giovanni Lentini, Daniela Lombardo e Giorgio La Malfa, oltre ai funzionari Rosario Bonanno, Domenico Calarco e Giacomo Russo.

Il confronto ha costituito un primo momento di raccordo operativo, finalizzato a garantire un ordinato svolgimento delle funzioni amministrative. L’assetto delineato si inserisce in un percorso di continuità politico-istituzionale, con l’obiettivo di mantenere livelli adeguati di efficienza e di assicurare risposte coerenti alle esigenze del territorio metropolitano.

«Rivolgo un sincero ringraziamento al segretario generale, ai dirigenti e a tutto il personale dell’Ente per la disponibilità dimostrata – ha dichiarato Flavio Santoro –. In questa fase assicurerò il massimo impegno nel segno della continuità amministrativa, promuovendo un metodo di lavoro fondato sul confronto e su una piena sinergia operativa, affinché la Città Metropolitana di Messina possa affrontare con equilibrio e responsabilità le sfide che attendono il territorio».

