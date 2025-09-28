Nuovo Teatro Scaletta, presentata la stagione 2025-2026

È stata presentata la nuova stagione teatrale 2025-2026 del Nuovo Teatro Scaletta, intitolata “Abitare il tempo”. Il programma, curato dal direttore artistico Maurizio Puglisi, comprende dodici spettacoli che si svolgeranno da ottobre 2025 a maggio 2026.

Alla conferenza di presentazione, condotta dalla giornalista Lucia Gaberscek, direttrice di Tele 90 canale 98, hanno partecipato rappresentanti istituzionali, cittadini, giornalisti e artisti. L’incontro è stato occasione non solo per illustrare il cartellone, ma anche per riflettere sul ruolo del teatro come luogo di aggregazione e consapevolezza culturale.

Il sindaco di Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella, ha evidenziato il sostegno dell’amministrazione comunale al Nuovo Teatro Scaletta, definendolo “presidio culturale e punto di riferimento per la crescita del territorio”.

Maurizio Puglisi, illustrando la sua visione, ha spiegato che la stagione è stata pensata per “abitare il tempo” attraverso l’arte scenica, intrecciando storie, linguaggi e generazioni diverse. L’obiettivo è accogliere un pubblico ampio e variegato, proponendo spettacoli che spaziano dalla prosa alla musica, dal teatro musicale alla commedia, fino alle drammaturgie contemporanee.

Tra gli appuntamenti in programma figurano Le lettere a Theo con Blas Roca Rey, Novecento di Alessandro Baricco interpretato da Manuele Morgese, la commedia Bacco, tabacco e… cenere! con Salvo Buccafusca, Patrizia Pellegrino e Angela Melillo, e l’omaggio musicale a Franco Battiato Torneremo ancora con il Coro Polifonico Ouverture. Seguiranno Di tutti i colori con Dario Natale, Molière Uanmensciò di Fabrizio Falco, Qualcosa di lei con Maria Stella Sturiale, La firma di Claudio Fava con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis, e Ti posso spiegare con Michele La Ginestra, Beatrice Fazi e Manuela Zero.

In cartellone anche Otello e Desdemona o del femminicidio con Santi Cicardo ed Enrica Volponi Spena, Mario Incudine in Mimì, da Sud a Sud sulle note di Modugno. La stagione si chiuderà con L’ultimo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Roberto Lipari.

