Nuovo regolamento per il suolo pubblico – Proposto il 40% di sgravio nel centro storico e Scala di Patti

Il consiglio comunale di Patti¬† approver√† giorno 30 il nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. Importanti novit√† circa gli sgravi per alcune categorie. Il consigliere comunale Tripoli , gi√† promotore nel 2011¬† dello sgravio del 30% sul pagamento del suolo pubblico nella parte antica della citt√†, interviene nuovamente con un nuovo emendamento teso a prevedere un’ulteriore riduzione.

“L’emendamento che ci auguriamo possa avere il parere favorevole dell’ufficio economico finanziario e il voto unanime del consiglio, mira ad elavare la riduzione della Tosap¬† dall’attuale 30% prevista solo per il centro storico e Scala di Patti, al 40%. L’obbiettivo √® di estendere la riduzione anche su Mongiove, (classificato come Borgo Marinaro), su Marina di Patti, limitatamente ad alcune vie e su Locanda e Tindari, ma il rischio concreto sarebbe un parere contabile negativo. Tale riduzione invece¬† non dovrebbe comportare minimamente grossi problemi al bilancio comunale, che adesso possiamo sperare di approvare grazie al passaggio del riequilibrio. √ą un piccolo segnale che guarda nella direzione giusta, il fatto che non prevede un applicazione in maniera massiva su tutto il territorio mi lascia ben sperare sul parere favorevole. “