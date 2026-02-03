Nuovo Centro per l’Impiego con fondi NextGenerationEU a Capo d’Orlando

Con l’approvazione della convenzione tra Palazzo Europa e l’assessorato regionale delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione siciliana è stato formalizzato il finanziamento destinato alla realizzazione del nuovo Centro per l’Impiego di Capo d’Orlando. L’importo complessivo ammonta a 1.500.000 euro e rientra nelle risorse del programma NextGenerationEU, incrementate progressivamente nel corso delle fasi progettuali.

La progettazione è stata curata dall’Ufficio tecnico comunale, diretto dall’architetto Mario Sidoti Migliore, che ha ricoperto anche l’incarico di Responsabile unico del procedimento. Il tecnico, collocato in quiescenza lo scorso anno e attualmente impegnato a Palazzo Europa con una collaborazione a titolo gratuito, è stato recentemente sostituito dal geometra Antonino Daniele Crasci, in considerazione della scadenza della convenzione prevista per il prossimo 1° aprile.

L’intervento interesserà il Palazzo Satellite del Comune, in contrada Santa Lucia, dove verrà realizzato un nuovo piano sopra l’attuale struttura. L’edificio, oggi sviluppato su un solo livello con una superficie terrazzata di 620 metri quadrati, sarà ampliato con un primo piano di circa 500 metri quadrati, lasciando spazio a balconi di ampie dimensioni. Al di sotto del piano terra è presente un seminterrato di 595 metri quadrati, destinato a deposito comunale e accessibile anche tramite rampa carrabile.

Il fabbricato, costruito negli anni Ottanta come autoparco per i mezzi comunali, è stato successivamente riconvertito a uso uffici. Il progetto prevede inoltre un adeguamento della segnaletica stradale e pedonale, finalizzato a facilitare l’accesso ai servizi della nuova sede. Il Centro per l’Impiego, attualmente ubicato in via Veneto, serve un bacino che comprende dieci comuni dei Nebrodi: Brolo, Ficarra, Naso, Piraino, Sinagra, Sant’Angelo di Brolo, San Salvatore Fitalia, Castell’Umberto, Tortorici e Capo d’Orlando.

