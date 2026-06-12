Nuovi servizi Inps a Brolo grazie alla convenzione con il Comune

A Brolo è stato attivato un nuovo sportello territoriale dell’Inps, un servizio destinato ai cittadini del comprensorio che consentirà di accedere più facilmente a diverse pratiche previdenziali e assistenziali senza doversi recare nelle sedi dell’ente.

L’iniziativa nasce dalla convenzione stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e il Comune di Brolo, amministrato dal sindaco Giuseppe Laccoto. Il punto di accesso, già operativo presso l’Ufficio Servizi Sociali del municipio, offre supporto per numerose procedure, tra cui la consultazione dell’estratto conto contributivo, la gestione di pagamenti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, la predisposizione della Certificazione Unica riferita a pensioni e misure di sostegno al reddito e l’accesso al sistema Domus.

Tra le attività disponibili figurano inoltre il rilascio dei modelli ObisM, contenenti le informazioni relative ai trattamenti pensionistici e assistenziali, e la prenotazione di appuntamenti presso le sedi dell’Inps. L’attivazione dello sportello è stata resa possibile attraverso il lavoro dell’assessore Tina Fioravanti, che nelle scorse settimane aveva già promosso l’apertura dell’anagrafe sanitaria decentrata, realizzata grazie a una convenzione con l’Asp.

L’assessore ha evidenziato il valore dell’iniziativa per la comunità locale, dichiarando: «L’attivazione di questi servizi rappresenta un risultato importante soprattutto per le fasce più fragili della comunità». Il nuovo presidio punta a semplificare l’accesso ai servizi pubblici e a favorire una maggiore prossimità tra cittadini e amministrazioni, offrendo assistenza diretta per una serie di adempimenti di carattere previdenziale e sociale.

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