Nuovi orari per il Centro vaccinale in via La Farina a Messina e alcuni cambiamenti nei Centri della provincia

L’Asp di Messina ha annunciato che dal 4 Febbraio il Centro Vaccinale di Messina Centro, situato in via La Farina 84, cambierà il suo orario di apertura. Sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30, con chiusura il sabato.

Nei Centri vaccinali della provincia ci sono anche alcune modifiche nell’orario di apertura. A Mistretta, Sant’Agata di Militello, Milazzo e Lipari, i vaccini saranno somministrati rispettivamente da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e martedì dalle 15 alle 18, solo il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 18. A Brolo il Centro vaccinale sarà aperto solo il mercoledì dalle 9 alle 13, a Giardini Naxos ogni venerdì dalle 9 alle 13 e la prima e la terza settimana del mese il mercoledì dalle 9 alle 13, mentre a S.Alessio la seconda e la quarta settimana del mese il mercoledì dalle 9 alle 13.

In sintesi, gli orari dei Centri vaccinali nella provincia di Messina subiranno piccole modifiche a partire dal 4 Febbraio. Si consiglia di verificare gli orari di apertura presso l’ambulatorio più vicino.