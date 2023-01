Nuovi finanziamenti per l’agricoltura siciliana

L’assessore regionale all’Agricoltura della Sicilia, Luca Sammartino, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per finanziare l’ammodernamento delle imprese agricole siciliane. L’avviso, previsto per essere pubblicato domani, permetterà lo scorrimento delle graduatorie di due precedenti bandi della sottomisura 4.1 “Innovazione e ammodernamento delle aziende agricole”.

Sammartino ha dichiarato che con questo nuovo avviso, legato alla riprogrammazione finanziaria del PSR, saranno disponibili fino a 150 milioni di euro per estendere la possibilità di accedere ai fondi previsti dalla misura a chi è interessato e ha le condizioni e l’interesse per la realizzazione dell’investimento. Le aziende potranno rimodulare i loro progetti per sopravvenute esigenze, per nuovi orientamenti del mercato e tenere conto dell’incremento dei costi di investimento causati dal conflitto Russo-Ucraino.

I progetti finanziabili riguarderanno nuovi impianti arborei, riconversione varietale di quelli esistenti, miglioramenti fondiari, serre e tunnel per colture protette, realizzazione o ristrutturazione di strutture per allevamenti, acquisto di macchine e attrezzature agricole, realizzazione di punti vendita aziendali e sale degustazione, e opere per l’irrigazione.

In particolare, l’avviso mira a identificare l’interesse dei beneficiari al finanziamento delle domande di sostegno inserite nelle graduatorie della sottomisura 4.1 e comprese tra le posizioni 201-620 del bando 2016 e 501-1895 del bando 2020. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023.