Nuove opportunità di alloggio per gli studenti universitari in Sicilia: la norma approvata dalla Lega

Nuove opportunità di alloggio per gli studenti universitari in Sicilia: la norma approvata dalla Lega

La Lega ha recentemente approvato una norma in finanziaria che permetterà la creazione di nuovi alloggi universitari in Sicilia. Grazie a questa norma, gli immobili di proprietà della Regione o degli enti strumentali potranno essere riqualificati e ristrutturati per ospitare gli studenti universitari che frequentano le università dell’Isola.

Questa iniziativa permetterà a molti studenti siciliani di avere accesso a alloggi adeguati, garantendo loro il diritto allo studio, anche se le loro condizioni economiche non permettono loro di affittare un appartamento nella città in cui frequentano l’università .

Inoltre, la Regione potrà risparmiare sulla spesa per le locazioni passive che attualmente sostiene. Il deputato regionale della Lega, Pippo Laccoto, ha dichiarato che questa norma rappresenta una grande opportunità per gli studenti universitari siciliani e un passo in avanti nell’ambito dell’edilizia universitaria.

In sintesi, la norma approvata dalla Lega offre una soluzione per i problemi di alloggio degli studenti universitari in Sicilia, aiutando sia gli studenti che la Regione a raggiungere i loro obiettivi.