Nuova sede della Guardia Medica a Ficarra, formalizzato l’accordo con l’Asp Messina ed il Comune

E’ stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Ficarra, Basilio Ridolfo, ed il Commissario dell’ASP n. 5 di Messina, Dott. Bernardo Alagna, il protocollo d’intesa finalizzato alla gestione, in modo coordinato, dei lavori edilizi da eseguire nei locali dell’immobile comunale sito in Via Umberto I° da adibire a presidio di Continuità Assistenziale, previa stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito.

Il fabbricato, situato nel centro urbano di Ficarra di fronte al Municipio, è facilmente accessibile ed è privo di barriere architettoniche.

Lo stesso, originariamente destinato ad Ufficio di collocamento, in atto è utilizzato dall’Ufficio Anagrafe e Stato Civile e dalla Polizia Municipale.

In base al protocollo d’intesa, nell’ambito dei lavori di adeguamento, il Comune di Ficarra ha assunto l’impegno di realizzare un muro interno portante, cosiddetto “di spina”, sismicamente resistente in corrispondenza del cordolo centrale su cui poggiano i solai sia a piano terra che al primo piano. Mentre l’ASP, dal canto suo, si è impegnata a realizzare i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico e ad adeguare i predetti locali secondo la normativa vigente tramite la realizzazione di due wc di cui per disabili a piano terra, l’istallazione di sistemi di allerta con le forze dell’ordine, di allarme sonoro, di illuminazione efficiente e di videosorveglianza e la posa in opera di porte antisfondamento e grate alle finestre.

I lavori di adeguamento statico di competenza del Comune di Ficarra sono stati già regolarmente autorizzati dall’Ufficio del Genio Civile di Messina e, impegnando risorse extra-bilancio, sono stati già appaltati ad idonea impresa artigiana; mentre quelli di competenza dell’ASP hanno già ottenuto il parere igienico-sanitario e saranno iniziati subito dopo il completamento dei lavori eseguiti dal Comune di Ficarra.

Appena ultimati gli interventi di carattere statico e quelli relativi all’adeguamento degli impianti e dei servizi, sarà possibile acquisire il certificato di agibilità della struttura.

“Con la soluzione individuata di comune intesa con l’ASP – sostiene il sindaco Basilio Ridolfo – l’amministrazione comunale ha reso un importante servizio alla comunità ficarrese, mettendo a disposizione per la Guardia Medica un immobile facilmente accessibile che, tra l’altro, grazie ai lavori di adeguamento statico ed impiantistico, sarà reso agibile ai sensi di legge”.