A Nuccio Anselmo il premio giornalistico “Umberto Gaberscek”

La cerimonia di consegna si √® svolta nell’Auditorium di Nizza di Sicilia –¬†La cerimonia di consegna del Premio Giornalistico intitolato al giornalista “Umberto Gaberscek”, si √® svolta nell’Auditorium di Nizza di Sicilia, davanti ad un folto pubblico proveniente da Messina e da tutta la riviera Jonica del messinese. Presenti i Sindaci di: Nizza di Sicilia Piero Briguglio, che ha ospitato l’evento, di Messina on. Cateno De Luca, di Taormina Mario Bolognari, il presidente dell’Unione dei Comuni Davide Paratore e quasi tutti i Sindaci dell’area Jonica costiera e montana, gli amministratori locali, assieme ad amici e tanti conoscenti che negli oltre dieci lustri di attivit√†, ne hanno apprezzato lo stile e la correttezza nel fare giornalismo.

Presenti anche molti colleghi giornalisti amici di sempre come, Carmelo Caspanello, Pino Prestia, Gianluca Santisi, Leonardo Romeo, Teresa Prestigiacomo, Franco Arcovito e Roberto Roma. Presente anche Carmelo Occhino Segretario Nazionale dei Giornalisti Europei AEJ, Crisostomo Kriss Lo Presti, che lo ha ricordato per la suo grande attaccamento alla famiglia e al lavoro, anche Domenico Interdonato presidente dell’Ucsi Sicilia, ha tracciato la figura di maestro di giornalismo e imprenditore: “Umberto ha tenuto a battesimo e cresciuto tanti colleghi, lungimirante nel creare prima la Radio e poi la Tv Tele90, realizzata assieme alla moglie Carmela De Filicaia e che ancora oggi vive ed opera intensamente in un’area che va da Taormina a Messina”. Presenti anche il figlio Francesco e il genero Mario D’Agostino.

Il premio giornalistico √® stato assegnato a Nuccio Anselmo brillante giornalista della Gazzetta del Sud e consegnato dalla figlia Lucia Gaberscek. Pregevole ed elegante il premio, l’opera in acciaio √® stata realizzata dal Maestro Nino Ucchino. La serata √® stata condotta dal giornalista Fortunato Marino e i momenti pi√Ļ importanti, sono stati scanditi dalle armoniose note musicali dell’Orchestra a Plettro Citt√† di Taormina diretta dal Maestro Antonino Pellitteri.

L’evento patrocinato dal Comune di Nizza di Sicilia, ha visto momenti toccanti quando sono stati proiettati dei video che hanno ricordato l’alluvione di Scaletta e la Vara di Fiumedinisi. Tante le testimonianze portate sul palco dell’Auditorium nizzardo; √® stata una vera festa dedicata al “Direttore” Umberto, giornalista vero, memoria storica del territorio, che con il suo impegno ha contribuito a farlo conoscere e valorizzare.