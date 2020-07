Nubifragio Palermo – Musumeci: “Dolore e rabbia per le vittime innocenti”

Nubifragio Palermo – Musumeci: “Dolore e rabbia per le vittime innocenti”

Dolore e rabbia ha espresso il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assieme ai sentimenti di cordoglio, alle famiglie delle “vittime innocenti di Palermo”.

“Tragedie come queste – ha detto il governatore – debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge. Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo di chi amministra”.

M5S all’Ars: “Cordoglio per le vittime dell’ assurda tragedia di oggi a Palermo”

ll gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars esprime profondo cordoglio per le vittime dell’assurda tragedia di oggi, seguita al nubifragio abbattutosi su Palermo, e si stringe attorno ai familiari dei due morti. “Trovare la morte per un temporale in città , ancorché violento – dicono i parlamentari – è veramente assurdo. Un forte abbraccio vada pure ai due bimbi ricoverati e ai loro familiari, assieme ai migliori auguri di una prontissima guarigione”.