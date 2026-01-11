Nowcasting e prevenzione, la proposta di Minutoli per la Sicilia

Il nowcasting meteorologico si configura come uno strumento di rilievo nella gestione dei rischi legati a un quadro climatico caratterizzato da crescente instabilità e frequenza di fenomeni estremi. La previsione a brevissimo termine, basata sull’elaborazione di dati in tempo reale, consente di individuare con precisione oraria eventi potenzialmente pericolosi, favorendo interventi tempestivi a tutela della popolazione e delle infrastrutture.

In Sicilia, territorio particolarmente esposto a criticità idrogeologiche e atmosferiche, l’ipotesi di una sala di monitoraggio meteorologico dedicata viene indicata come elemento essenziale per garantire un sistema di prevenzione efficace e coordinato. L’Isola dispone di una rete di oltre 270 stazioni meteorologiche distribuite capillarmente, che rappresentano una risorsa significativa per il controllo ambientale. Tuttavia, l’assenza di una verifica sistematica da parte di meteorologi qualificati e di un’analisi scientifica strutturata dei dati limita l’affidabilità delle informazioni raccolte, esponendo al rischio di errori derivanti da anomalie o malfunzionamenti.

Questa mancanza incide direttamente sulla capacità di prevenzione, lasciando spazio a valutazioni non validate e riducendo l’efficacia delle misure di protezione. Un ruolo centrale è attribuito al radar meteorologico, indispensabile per il rilevamento in tempo reale di precipitazioni e temporali e per il tracciamento dell’evoluzione delle perturbazioni. In Sicilia, tuttavia, il sistema radar presenta criticità operative, con interruzioni e limiti di copertura che ne compromettono la continuità.

«L’istituzione di una sala di monitoraggio meteorologico, dotata di personale esperto e tecnologie all’avanguardia, non è un lusso ma una necessità imperativa. Solo attraverso un approccio integrato, che combini i dati delle stazioni meteo con valutazioni scientifiche e un radar affidabile, possiamo fornire alla cittadinanza informazioni precise e salvavita», ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

