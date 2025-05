Nordafricano aggredisce minorenni a Paternò, scatta il raid punitivo

Un uomo di origine nordafricana, trentenne, è stato coinvolto in un episodio di violenza a Paternò, comune in provincia di Catania. L’individuo avrebbe seguito e molestato alcune ragazze minorenni nel centro abitato, spingendo le vittime a rifugiarsi in un esercizio commerciale per sottrarsi alle aggressioni. La notizia, diffusa rapidamente nel paese, ha scatenato una reazione collettiva.

Una decina di persone ha rintracciato l’uomo, circondandolo e colpendolo con pugni e schiaffi, causandogli ferite. L’intervento dei Carabinieri della compagnia locale ha posto fine all’aggressione, disperdendo gli assalitori.

Durante le operazioni, un militare ha riportato lievi contusioni ed è stato trasportato in ospedale insieme al nordafricano. Nella stessa serata, alcune vittime delle molestie si sono presentate presso la caserma dei carabinieri di Paternò per sporgere denuncia. Le dichiarazioni raccolte avvieranno un’indagine a cura della Procura di Catania.

