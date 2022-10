Nominata la nuova giunta dell’amministrazione brolese

Il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, con determina del 5 ottobre, ha revocato gli incarichi assessoriali e oggi ha proceduto – senza indugi – alla nomina di una nuova Giunta.

L’esecutivo è composto da:

Cono Ricciardello, Cono Condipodero, Tindara Fioravanti e Carmelo Ziino.

“Il rapporto di fiducia tra sindaco e Assessori è assolutamente basilare per lavorare in un clima di serenità nell’interesse esclusivo della comunità di Brolo. La coesione e l’unità di intenti – dichiara il sindaco Laccoto – sono elementi fondamentali nell’azione della squadra di governo della città .

Per questo motivo, dopo aver superato il traguardo di metà mandato, ho compiuto una attenta valutazione di natura politica e fiduciaria. Ringrazio l’intero gruppo di maggioranza, con il quale c’è stato un costante confronto anche sulla formazione della nuova Giunta, per l’impegno, lo spirito di sacrificio messo fino ad oggi a disposizione del Paese e per avermi voluto confermare il proposito della massima collaborazione per il periodo restante di mandato. Un ringraziamento va anche alla professoressa Cipriano per il lavoro sin qui svolto. Sono certo che la Giunta appena nominata, in collaborazione con il gruppo consiliare di maggioranza, metterà in campo energia, competenza e determinazione per riprogrammare e rilanciare ulteriormente l’azione amministrativa – prosegue il sindaco Laccoto.

Si riparte dai progetti finanziati come la riqualificazione del Lungomare o il nuovo Palacultura di Piazza Annunziatella, dalla riqualificazione urbana, dalla messa in sicurezza del territorio, dal potenziamento dei servizi dal rilancio d’immagine e del turismo della nostra città a partire dal Borgo storico e dal suo Castello”.

Le deleghe ai singoli componenti della nuova squadra assessoriale saranno distribuite nei prossimi giorni.