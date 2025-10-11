“NoLimits” Capo d’Orlando, truffa a nome del lido per disabili

L’associazione “NoLimits – Al di là del muro” di Capo d’Orlando, che gestisce la spiaggia attrezzata per persone con disabilità, ha sporto denuncia ai Carabinieri per una truffa realizzata a suo nome. Un uomo avrebbe raccolto denaro a Sant’Agata di Militello sostenendo di promuovere eventi di beneficenza mai realmente organizzati. Secondo quanto riferito dall’associazione, il soggetto si sarebbe presentato porta a porta e in diversi esercizi commerciali, chiedendo contributi economici per iniziative solidali legate al lido “NoLimits”.

«Abbiamo appreso con indignazione e amarezza – dichiarano i rappresentanti dell’associazione – che negli ultimi due mesi una persona sconosciuta ha sfruttato il nostro nome per ottenere denaro in modo fraudolento». L’organizzazione ha precisato di non avere alcun collegamento con l’individuo e di non aver mai autorizzato raccolte fondi sul territorio.

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i volontari e i sostenitori del lido, noto per le attività rivolte all’inclusione e all’accessibilità delle persone con disabilità. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, l’associazione ha avviato le verifiche interne e ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. L’autore del raggiro, individuato grazie alle testimonianze raccolte, dovrà ora rispondere delle proprie azioni dinanzi alla magistratura.

Le indagini sono in corso per ricostruire la portata della truffa e accertare eventuali complicità. L’associazione ha invitato la cittadinanza a segnalare ogni episodio sospetto e ha ribadito che ogni iniziativa benefica ufficiale viene comunicata esclusivamente attraverso i propri canali istituzionali.

👁 Articolo letto 120 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.