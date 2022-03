Paolo Buzzanca ha lanciato questa petizione e l’ha diretta a Ambasciatore Russo a Roma.

Noi mangiamo crudo. Una giornata senza gas. Una giornata di solidarietà con il popolo ucraino. Una azione nonviolenta gandhiana di massa contro la guerra di Putin, per la libertà dell’Ucraina. Riduciamo il consumo del gas proveniente dalla Russia. In milioni possiamo dire a Putin che siamo disposti a fare sacrifici per battere la sua politica di aggressione contro i paesi liberi.

We eat raw. A day without gas. A day of solidarity with the Ukrainian people. A mass nonviolent Gandhian action against Putin’s war, for the freedom of Ukraine. A small sacrifice: we reduce the consumption of gas from Russia. In the millions we can tell Putin that we are willing to make sacrifices to defeat his policy of aggression against free countries.