NO alla riforma Salva-Casta? Bloccati i ristori per il ciclone “Harry”

La decisione del Consiglio dei ministri di impugnare lo stanziamento dei fondi destinati all’emergenza provocata dal ciclone Harry in Sicilia ha suscitato la reazione del Movimento 5 Stelle. La senatrice siciliana Dolores Bevilacqua ha definito il provvedimento “un atto gravissimo”, collegandolo al recente esito del referendum sulla riforma della giustizia. “Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia Salva-Casta, ieri in Cdm il governo ha pensato bene di punire le popolazioni duramente colpite dal ciclone Harry”, ha dichiarato.

Secondo l’esponente pentastellata, l’impugnazione dei fondi rappresenterebbe un segnale di disattenzione verso le esigenze dei territori colpiti. “Un atto gravissimo che dimostra quanto le reali emergenze dei cittadini siano importanti per Meloni quando si spengono i riflettori sulle urne”, ha aggiunto.

Sulla vicenda è intervenuto anche Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S in Sicilia, che ha evidenziato criticità nella gestione regionale. “Altro elemento di enorme gravità è l’incapacità del governatore Schifani, che evidentemente nemmeno parla col governo nazionale per concordare interventi vitali”, ha affermato, sottolineando le difficoltà di famiglie e imprese colpite dagli effetti del ciclone.

Entrambi gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno infine sollecitato un intervento immediato da parte dell’esecutivo nazionale. “Invece di prendersela con i siciliani la presidente del Consiglio intervenga immediatamente per porre rimedio all’inadeguatezza di chi governa in Sicilia”, hanno dichiarato, facendo riferimento anche a esponenti regionali citati in vicende giudiziarie.

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