Ninni Bruschetta protagonista domenica al Nuovo Teatro Scaletta

La prima stagione del Nuovo Teatro Scaletta si conclude domenica 25 maggio alle ore 18:30 con la rappresentazione del monologo “Il mio nome è Caino”, interpretato da Ninni Bruschetta e accompagnato al pianoforte da Cettina Donato. L’opera, scritta da Claudio Fava, è diretta da Laura Giacobbe e prodotta da Bam Teatro.

Il nuovo teatro di Scaletta Zanclea, attivo da dicembre a maggio, ha proposto un programma variegato che ha spaziato dalla prosa alla musica fino al teatro ragazzi. Maurizio Puglisi, direttore artistico della struttura, ha espresso soddisfazione per il bilancio della stagione: “La programmazione ha riscosso un ampio apprezzamento e il prossimo anno sarà arricchita da attività formative. La partecipazione significativa alimenta la nostra motivazione a consolidare questo spazio come punto di riferimento condiviso per la comunità.”

“Il mio nome è Caino” si ispira all’omonimo romanzo di Claudio Fava, pubblicato originariamente nel 1997 da Dalai Editore e riproposto in una versione aggiornata da Baldini+Castoldi nel 2014. Lo spettacolo, già prodotto nel 2019 da Nutrimenti Terrestri e in precedenza nel 2002 con una diversa regia, affronta il tema della mafia attraverso il ritratto di Caino, un killer che interpreta l’amministrazione della morte con rigore quasi professionale.

La musica, composta e eseguita dal vivo da Cettina Donato, integra il racconto con brani editi e composizioni originali che mescolano elementi classici, popolari e jazz. Secondo la regista Laura Giacobbe, Caino rappresenta una figura distaccata dalla cronaca, un “pensiero fuori posto” che racconta un universo mafioso con un tono spietato e privo di possibilità di redenzione, il cui racconto si mescola con la musica in una narrazione emotivamente complessa.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Nuovo Teatro Scaletta via WhatsApp al numero 351-7914291. La struttura si trova in Piazza Don Bosco, presso il Centro Culturale Polifunzionale di Scaletta Zanclea.

