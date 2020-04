“Una splendida notizia: nessun contagio da Covid-19 a Villa Pacis di Capo d’Orlando! – Afferma il sindaco di Capo d’Orlando Franco IngrillĂŹ – Sono tutti negativi i tamponi effettuati ai medici, agli infermieri, ai degenti e al personale amministrativo in servizio nella sede di Via Torrente Forno.

Mi preme ringraziare tutta l’equipe di Villa Pacis per la grande professionalità mostrata, per la dedizione al servizio e la cura prestata ai pazienti pur in condizioni psicologiche non facili.

Per nove giorni siamo stati in apprensione, ma adesso tutta la comunitĂ orlandina puĂČ tirare un grosso sospiro di sollievo.

Anche il nostro concittadino risultato positivo sta bene e prosegue la quarantena in serenità insieme alla sua famiglia. A lui, a tutto il personale e ai degenti di Villa Pacis, l’abbraccio affettuoso dell’intera comunità orlandina!

Non abbassiamo la guardia, – conclude il sindaco – continuiamo a tenere i comportamenti dovuti, usciamo solo per fare la spesa e andare in farmacia, rispettiamo le distanze e, soprattutto, #restiamoacasa”.