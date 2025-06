🏆 Neri Fitness conquista nuovamente titolo regionale a Paternò

La squadra di nuoto Neri Fitness ha confermato il proprio primato regionale a Paternò, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione Regionale. La manifestazione, che si è svolta presso la piscina locale, ha visto gli atleti della società distinguersi per impegno e prestazioni, raggiungendo risultati significativi in ogni prova.

Il successo rappresenta l’esito di un percorso di crescita costante, iniziato con un secondo posto ottenuto tre anni fa, seguito dalla prima affermazione dello scorso anno e ribadito quest’anno con un ulteriore titolo. Neri Fitness si è aggiudicata inoltre il premio per la società con il maggior numero di atleti qualificati alle finali, confermando una presenza numerosa e competitiva.

Un elemento di rilievo è rappresentato dalle condizioni strutturali in cui il team si allena quotidianamente: una piscina di soli 20 metri, dimensione inferiore rispetto agli standard agonistici più diffusi. Nonostante ciò, la società ha saputo valorizzare il talento e la determinazione dei propri nuotatori, trasformando questa peculiarità in un punto di forza.

Lo staff e gli atleti si dichiarano pronti ad affrontare la prossima stagione con un nuovo progetto sportivo, mantenendo alto il livello di preparazione e motivazione. L’obiettivo rimane quello di consolidare i risultati conseguiti e puntare a ulteriori traguardi nelle competizioni future. – Foto di Nino Bartuccio.

