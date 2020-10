Nebrosport conferma la propria presenza al Rally Valle del Sosio

Altro prestigioso appuntamento sportivo per la scuderia Nebrosport, che ha già confermato la propria presenza al Rally Valle del Sosio in calendario nel fine settimana del 10 e 11 ottobre 2020. L’evento palermitano, giunto alla 13esima edizione di sempre, avrà validità per il campionato regionale rally Sicilia e Coppa Rally di zona 8.

Nel tentativo di ripetere il grande successo della scorsa annata, sarà il pattese Nino Miragliotta a scendere in pista per il team rossoblù. Navigato da Francesca Micheletti, che torna in abitacolo dopo quasi cinque anni di inattività , il pilota Nebrosport sarà della gara al volante di Peugeot 106 classe RS1.6 Plus. L’obiettivo sarà quello di conquistare la coppa rally di classe di 8^ zona e confermare il titolo per la seconda stagione consecutiva che gli consentirebbe di staccare il biglietto per la finale di Como.