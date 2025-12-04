Slalom, Nebrosport al Termini–Caccamo con due piazzamenti

La Scuderia Nebrosport ha concluso l’ultimo fine settimana di novembre partecipando alla prima edizione dello Slalom Termini–Caccamo, appuntamento al debutto che ha proposto un tracciato tecnico e poco conosciuto dai concorrenti. La manifestazione ha offerto indicazioni incoraggianti per i portacolori rossoblù, impegnati nell’adattarsi rapidamente alle caratteristiche del percorso.

Gianfranco Starvagi, al volante della Peugeot 106 schierata in classe N1600, ha terminato la prova al terzo posto di categoria e al venticinquesimo nella graduatoria generale. Una lieve toccata durante la ricognizione lo ha indotto a un avvio più prudente, reso necessario anche dalle condizioni dell’asfalto, descritto come particolarmente insidioso nelle fasi iniziali. Il pilota ha progressivamente trovato il passo, concludendo la gara con un risultato che ha definito “di piena soddisfazione”, esprimendo apprezzamento per il nuovo tracciato.

Buona prestazione anche per Francesco Pirri, impegnato nel gruppo Speciale con la Fiat 127 di classe S3. Il driver ha chiuso secondo di classe e ventiduesimo assoluto, superando un contesto reso complesso da condizioni meteorologiche mutevoli e dalla scarsa familiarità con il percorso. Pirri ha riferito di avere avuto “sensazioni positive” e di ritenere ancora “marginale” il potenziale cronometro espresso, confidando in risultati più incisivi nelle prossime gare.

La partecipazione allo Slalom Termini–Caccamo rappresenta per Nebrosport un ulteriore riscontro operativo in una fase conclusiva di stagione caratterizzata da continuità e impegno dell’intero gruppo. – Foto di Mario Gallà.

