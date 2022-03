Nebrosport ad un ‘gradino’ dal successo a San Marino

Fine settimana da incorniciare per la scuderia Nebrosport che si erge a super protagonista della 49esima edizione del Circuito San Marino. Nel rinomato Rally sammarinese in scena il 26e 27 marzo 2022, il team di Sant’Angelo di Brolo per pochissimo non sfiora il colpo grosso e va ad un passo da una vittoria che sarebbe stata storica in una competizione così importante.

A portare in alto i colori rossoblù è stato l’equipaggio composto dal driver Emanuele Giannetti e dal Co-driver Vincenzo Roma. La loro condotta di gara si è attestata sempre su ritmi di alti livelli, su Skoda Fabia R5, che ha chiuso con un ottimo secondo posto assoluto, secondo di classe R5 e secondo anche di gruppo R.