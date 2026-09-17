Nebrodi II, il 18 settembre la sentenza: Antoci sarà presente in aula

È attesa per 18 settembre la sentenza del maxiprocesso Nebrodi II, secondo filone della vasta inchiesta antimafia condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina sulle truffe milionarie legate ai fondi dell’Unione Europea destinati all’agricoltura.

Il procedimento segue il maxiprocesso Nebrodi I, conclusosi in Cassazione con 50 condanne. L’operazione Nebrodi II è scattata all’inizio del 2024, quattro anni dopo il blitz del gennaio 2020, e riguarda le presunte attività delle ramificazioni storiche dei clan mafiosi che avrebbero ottenuto indebitamente contributi comunitari destinati all’agricoltura e ai terreni adibiti a pascolo.

Sono 54 gli imputati coinvolti nel processo. L’accusa ha avanzato richieste di condanna per complessivi quasi 500 anni di reclusione. I reati contestati, a vario titolo, comprendono associazione di stampo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, estorsione e traffico di stupefacenti.

Alla lettura della sentenza sarà presente Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi e oggi parlamentare europeo. Antoci, impegnato negli anni nel contrasto alle frodi sui fondi agricoli europei, vive con la famiglia sotto protezione da 13 anni. Nel 2016, quando guidava il Parco dei Nebrodi, fu vittima di un attentato dal quale uscì illeso grazie all’intervento degli uomini della scorta della Polizia di Stato.

«Ho dedicato 13 anni della mia vita a combattere contro una vicenda paradossale», ha dichiarato Antoci. «Sarò ancora una volta in aula ad ascoltare il dispositivo del Tribunale e a guardarli negli occhi, ricordando loro che lo Stato vince sempre e, soprattutto, che non mi hanno fermato».

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