Navetta tra centro e litorale a Barcellona dal 14 agosto

A partire dal 14 agosto sarà attivato un servizio di bus navetta circolare che collegherà il centro di Barcellona Pozzo di Gotto con la zona litoranea. Le corse, in partenza ogni trenta minuti dal Ponte Longano, seguiranno un itinerario che attraversa via Sant’Andrea, Acquacalda, ponte Califi e la spiaggia di Caldà, proseguendo lungo tutta la litoranea fino a via Eolie. Da qui, il mezzo transiterà nei pressi del Parco Commerciale “Eolie”, della stazione ferroviaria e di via del Mare, per poi fare ritorno al punto di partenza.

Il servizio è stato promosso dal sindaco e dall’assessorato alle Attività Produttive, guidato da Salvatore Coppolino. L’avvio era inizialmente previsto per alcune settimane fa, ma il calendario ha subito modifiche a causa di imprevisti.

Secondo quanto dichiarato dagli amministratori, la scelta della nuova data di inizio è legata anche alla prossimità con la Festa di San Rocco di Calderà, in programma nei prossimi giorni. «Il bus navetta consentirà a un numero maggiore di cittadini e visitatori di raggiungere agevolmente il litorale – ha spiegato l’assessore Coppolino – e di prendere parte a uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale».

Il servizio sarà attivo per tutta la durata della stagione estiva e mira a facilitare gli spostamenti, ridurre l’uso dei mezzi privati e migliorare la fruibilità delle aree costiere.

👁 Articolo letto 171 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.