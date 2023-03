Nave Grimaldi bloccata a Palermo: passeggera denuncia violenza sessuale a bordo

La nave Grimaldi che collega Palermo con Cagliari è ferma nel porto della città siciliana a causa di una presunta aggressione sessuale. La vittima, una passeggera del traghetto, ha denunciato di aver subito delle molestie durante la navigazione dalla Sardegna a Palermo. Immediatamente dopo lo sbarco, la donna si è recata al pronto soccorso per farsi visitare e ha successivamente denunciato l’accaduto alla polizia.

Gli inquirenti sono intervenuti subito e hanno ispezionato la nave alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sulla base del racconto della passeggera e di ulteriori accertamenti, la nave è rimasta bloccata in porto per tutta la mattinata. L’indagine è ancora in corso per fare luce sulla vicenda e individuare il responsabile delle molestie sessuali.

La violenza sessuale è un reato grave che non deve essere sottovalutato. La denuncia della passeggera dimostra la necessità di prestare attenzione e di adottare misure per prevenire e contrastare questi comportamenti inaccettabili. Speriamo che l’indagine possa portare alla giustizia per la vittima e alla messa in atto di azioni concrete per evitare che casi del genere possano ripetersi in futuro.

