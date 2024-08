[VIDEO] Naufragio a Bagheria, sette dispersi, ricerche in corso

Un’operazione di soccorso è in corso dalle prime ore di oggi lungo la costa di Porticello, nel comune di Bagheria, in seguito al naufragio di un’imbarcazione a vela. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 5 del mattino e hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca e soccorso per le persone coinvolte. L’incidente ha causato l’inabissamento dell’imbarcazione in prossimità della costa, rendendo necessario l’intervento di sommozzatori, una motobarca e un elicottero del reparto volo di Catania, impiegati nelle ricerche in superficie.

Al momento, sono sette le persone che risultano disperse. Durante le prime fasi delle operazioni, quindici persone che erano finite in acqua sono state recuperate e messe in salvo dai soccorritori. Il relitto dell’imbarcazione è stato localizzato a circa 50 metri di profondità, il che ha richiesto l’intervento di sommozzatori speleo, specializzati in operazioni subacquee complesse, provenienti da Sassari e Napoli, per la ricerca all’interno della struttura affondata.

L’operazione si presenta particolarmente complessa a causa della profondità a cui si trova il relitto. I sommozzatori stanno operando con attrezzature speciali per scandagliare l’interno dell’imbarcazione alla ricerca dei dispersi. L’elicottero Drago 148 del reparto volo di Catania continua a sorvolare l’area per individuare eventuali segnalazioni di sopravvissuti. Le ricerche proseguiranno fino a quando non sarà accertata la sorte di tutte le persone coinvolte nel naufragio. – Fonte notizia Vigili del Fuoco Sicilia.

