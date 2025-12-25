Natale solidale a San Michele, l’appello del parroco ai ristoratori

Nel villaggio San Michele a Messina, nella zona nord della città, dodici nuclei familiari in condizioni di difficoltà attendono un sostegno concreto per il pranzo di Natale. A farsi promotore dell’iniziativa è Padre Carlo Oliveri, parroco della Chiesa San Michele Arcangelo, che nei giorni scorsi ha diffuso un appello attraverso i social network rivolgendosi ai titolari dei ristoranti impegnati nell’organizzazione dei pranzi natalizi.

Il sacerdote ha chiesto la disponibilità a donare le pietanze non vendute, indicando anche un recapito telefonico per i contatti diretti. «Potreste farci avere il cibo che non vendete?» è la richiesta formulata pubblicamente. Padre Carlo ha spiegato che l’obiettivo è garantire un Natale sereno alle famiglie seguite dalla parrocchia, sottolineando come l’attività di sostegno venga portata avanti da tre anni «in silenzio, senza pubblicità e con riservatezza», a beneficio di bambini, ragazzi e anziani.

All’appello, finora, ha risposto un solo esercizio commerciale. Si tratta del panificio Laganà di via Garibaldi, che ha contattato il parroco manifestando la propria disponibilità a contribuire con prodotti da forno e dolciari per le festività. Un gesto che Padre Carlo ha deciso di rendere noto. «Da quello che sappiamo, questo panificio aiuta anche altri e si è impegnato a sostenere pure noi, sono contento», ha dichiarato.

Il numero di telefono 388-3471582 indicato dal sacerdote resta attivo per chiunque intenda offrire un aiuto alle famiglie assistite dalla parrocchia.

