Nascondeva 70 grammi di marijuana nelle parti intime, arrestato 27enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, P.S. 27enne messinese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante un posto di controllo effettuato sul viale Giostra, i militari del Nucleo Radiomobile ha fermato un autovettura condotta dal 27enne P.S.. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire indosso al conducente, due confezioni in cellophane per complessivi 70 grammi circa di sostanza stupefacente tipo marijuana che lo stesso aveva abilmente nascosto nelle parti intime.

La perquisizione, pertanto, è stata estesa anche all’abitazione del 27enne dove sono stati rinvenuti due ulteriori involucri in cellophane contenenti 33 grammi circa di marijuana, occultati nell’armadio della camera da letto, un bilancino di precisione ed una somma di denaro in contanti ritenuta provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente, il bilancino di precisione ed il denaro sono stati sequestrati ed il giovane è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina P.S. è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Messina che, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto per il giovane l’obbligo di dimora.