Nasce il movimento Adesso Patti, espressione di quell’impegno che associazioni, società civile e imprese e professionisti pattesi hanno dedicato alla città e che oggi diventa azione politica.

Adesso Patti raccoglie le istanze dei cittadini, le proposte delle associazioni, i progetti dei professionisti. Competenze differenti, esperienze e sensibilità diverse trovano così un unico cantiere nel quale lavorare insieme e puntare ad un obiettivo ambizioso in modo concreto: dare a Patti la possibilità di cambiare volto, costruire un presente che sia veramente diverso, perché solo facendo squadra è possibile realizzare la visione di una città inclusiva e innovativa, una comunità che non si lascia sedurre da inutili individualismi.

Per questo motivo Adesso Patti apre il Programma in Cantiere: uno strumento di partecipazione attiva per restituire ad ogni cittadino la possibilità di far parte di una comunità dinamica, ma attenta e dedita alla cura del territorio e della persona.

Chiunque abbia voglia di partecipare, di condividere un’idea, un progetto, un sogno, sa che adesso sarà possibile farlo. Sui canali social è stato pubblicato un video che vuole essere una presentazione aperta alla cittadinanza, emblema di una comunicazione chiara e trasparente, all’insegna della condivisione e del lavoro di squadra.

Viviamo un tempo incerto. Ma possiamo ancora decidere come cambiare. E il momento è adesso.

«Noi vi mostreremo la nostra visione – afferma il coordinatore del movimento Salvatore Sidoti – ma vogliamo che il nostro programma diventi il vostro programma. Perché per costruire davvero una nuova Patti è necessaria un’azione comune. Vogliamo proporre un nuovo metodo e una nuova idea di politica, nella quale i cittadini devono avere spazio e diventare protagonisti. Adesso tocca a noi, insieme a voi. Adesso Patti».

Movimento “Adesso Patti”