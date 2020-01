Nasce il gruppo “Giornalisti del Sociale”, Rossana Franzone responsabile

Nasce il “Gruppo Giornalisti del Sociale” di Assostampa Messina che avrà la giornalista pubblicista Rossana Franzone punto di riferimento per tutti quei colleghi che vogliono o sono specializzati nel giornalismo sociale.

Il gruppo è stato costituito nei giorni scorsi nella sede dell’Assostampa da Graziella Lombardo segretaria di Assostampa Messina. «Dopo quello enograstronomico – precisa – questo è il secondo gruppo che viene costituito. Sono iniziative che rappresentano un’occasione per fare rete, per confrontarsi, e soprattutto per crescere in un settore delicato come quello dell’informazione che riguarda tematiche sociali», spiega la segretaria di Assostampa Messina, Graziella Lombardo.

Rossana Franzone è direttore del giornale online Oggi Milazzo dal 2012. Da anni impegnata nella formazione di giovani studenti che vogliono accostarsi al mondo del giornalismo. Ha insegnato all’interno del carcere di Gazzi e da due anni coordina il giornale online ComuniCare della “In Cammino” Cooperativa Sociale Onlus. Una testata, per il momento pensata sotto forma di blog, realizzata da ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile che vivono in Comunità e da disabili psichici. Progetto, che per le sue caratteriste, rappresenta uno dei pochi, se non l’unico, esempio in Italia.