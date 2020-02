Nasce in casa “Aurora”, complimenti ai sanitari del 118

Amato ‚Äď Manzo (Confintesa Sanit√† Sicilia):¬†Complimenti ai sanitari del 118 che a Palermo hanno fatto nascere in casa una bimba chiamata poi ‚ÄúAurora‚ÄĚ.

Di ieri mattina una notizia che conferma la bravura e la professionalità dei dipendenti della SEUS РSCpA nell’espletare il proprio lavoro in seno al 118. Ieri infatti hanno fatto nascere in casa una bimba chiamata Aurora. La mamma era andata in casa di un’amica, in via Dossuna, quando ha avvertito le contrazioni.

Sono stati chiamati i sanitari del 118, ma la bambina stava per nascere e così la dr.ssa Daniela Costanza, l’infermieri Paolo Maligno e gli autisti Рsoccorritori Adamo Finocchio e Roberto Zerillo, assistiti dalla sala operativa, hanno iniziato le procedure per far nascere la bimba.

Dopo il parto la mamma e la neonata sono state trasferite allo ospedale Civico e al Di Cristina per i controlli di routine.

‚ÄúQuesto non √® certamente il primo caso di parto in casa o in ambulanza eseguito grazie¬†all’intervento¬†del personale del 118 siciliano, siano essi soccorritori, medici o infermieri. La loro professionalit√† acquisita con apposita formazione e con anni di esperienza sul campo non si discute; possiamo quindi dire che l‚Äôattuale sistema di 118 in Sicilia non ha nulla da invidiare ad altri sistemi operanti in altre regioni italiane, tanto elogiati da una certa politica; facciamo quindi i pi√Ļ sinceri complimenti a tutta l‚Äôequipe di soccorso che ha contribuito a questo lieto evento‚ÄĚ,¬†cos√¨ dichiarano¬†Domenico Amato, Segretario Confintesa Sanit√† Sicilia¬†e¬†Mario Manzo, Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia.