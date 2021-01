Nasce a Tusa “l’Uliveto della Memoria”, dedicato a don Pino Puglisi

MercoledĂŹ 27 gennaio, verrĂ ufficialmente inaugurato a Tusa “L’Uliveto della Memoria”.Â

Un’ iniziativa sostenuta e concretizzata dal Comitato “La Torre del Arte e del Gusto – Gruppo Salamone” di Castel di Tusa e presieduta dall’imprenditore Placido Salamone, discendente da una nobile famiglia siciliana. Il Progetto a scopo benefico, “Uliveto della Memoria, pianta la speranza” scaturisce per supportare un messaggio di grande valenza sociale mirato a sensibilizzare l’opinione pubblica, dopo i distruttivi incendi dolosi degli anni passati che hanno privato la comunitĂ nebroidea e siciliana di parte del proprio patrimonio arboreo. L’ esigenza Ăš anche per ridare un messaggio di speranza alle generazioni future attraverso un gesto simbolico di rinascita e ricrescita. Il progetto ha avuto come primo passaggio, l’organizzazione di un evento benefico, avvenuto il 24 settembre del 2018, dal forte impatto mediatico allo scopo di disporre di fondi sufficienti per l’acquisto di un centinaio di piante d’ulivi (simbolo benevolo di fratellanza ed amore verso il territorio siciliano) da donare al Comune di Tusa con l’impegno manifesto di costituire in territorio comunale, un parco alberato a memoria dei disastri e del giorno della rinascita.

Il sito sarĂ dedicato a Padre Pino Puglisi (nella foto) e alle vittime di tutte le mafie e contro ogni vittima della barbarie umana.

 Il successo dell’iniziativa svoltasi il 24 Settembre 2018, patrocinata da prestigiose istituzioni quali la Fondazione Elisabeth De Rothschild ed il Giornale di Sicilia, supportata da note aziende siciliane e personalitĂ del mondo delle cultura come donna Costanza Afan de Rivera Costaguti Florio e Giuseppe Giaconia di Migaido, dallo scrittore Vittorio Lo Jacono, dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giulio Francese e da noti personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema come Valentino Picone, Salvo Piparo, Sergio Vespertino e Marco Maria Correnti, ha consentito il raggiungimento dello scopo, permettendo una disponibilitĂ di cassa per l’acquisto dei 110 alberelli di ulivo di varietĂ locale destinate alla piantumazione in area da destinare. I passaggi successivi sono stati la costituzione in seno all’ Torre del Gusto, del Comitato scientifico “Progetto Uliveto della Memoria, Pianta la speranza” al fine di coordinare i vari step di realizzazione del progetto che oggi sembra aver concluso il primo obiettivo con la nascita in c.da San Luca, nel area demaniale del comune di Tusa del parco ulivetato.

“Un importante segnale di speranza – dichiara Placido Salamone – non a caso annunciato nel giorno della memoria e nel ricordo della compianta Donna Costanza Afan de Rivera, la cui famiglia Ăš ancora nel ricordo per il notevole aiuto dato comunitĂ Â Â ebraiche romana  durante le terribile persecuzioni naziste,  e fortemente voluto dalla Torre del Gusto e dal mio Gruppo sinergico che adesso lavorerĂ in collaborazione con l’ente locale e le associazioni di volontariato per rendere questo parco, un giardino rigoglioso e la memoria vivente di come in Sicilia il vento dell’amore e della fratellanza che soffia nei cuori di tanti non verrĂ mai sopraffatto  da chi impiega la violenza e la paura come strumenti di assoggettament”.