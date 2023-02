Nasce a Castel di Tusa il circolo Anspi “Camminiamo insieme” promuovendo cultura e sociale

Nel borgo marinaro di Castel di Tusa, in provincia di Messina, nasce il circolo Anspi “Camminiamo insieme” per volontà del parroco della chiesa di Santa Maria della Catena, padre Bernardo Idim, con l’obiettivo di promuovere numerose iniziative a carattere sociale, turistico e culturale. La struttura sarà aperta a tutti, ma avrà un’attenzione particolare verso i giovani, che potranno partecipare attivamente alle attività del circolo.

Il circolo Anspi “Camminiamo insieme” rientra nella Anspi zonale di Patti e nell’Anspi Sicilia che ha sede a Torrenova. Al fianco del parroco Padre Bernardo Idim, vi saranno altre figure di spicco come l’imprenditore Placido Salamone in qualità di vice presidente, l’avvocato Matilde Serruto in qualità di segretario e Filippo Marinaro, Ettore Barberi e Roberto Piscitello.

Il circolo Anspi di Castel di Tusa sarà promotore e sensibilizzatore di numerosi temi a carattere sociale e culturale, fornendo un importante contributo alla comunità locale. L’obiettivo principale sarà quello di creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i partecipanti, aiutando a promuovere la cultura e il sociale attraverso iniziative innovative e coinvolgenti.

