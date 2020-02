Musumeci: “No alla chiusura dei dieci sportelli UniCredit”

“La annunciata chiusura di dieci sportelli UniCredit in Sicilia non può che destare stupore e sorpresa, non solo nelle comunità interessate”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, secondo il quale “la pianificazione predisposta dall’istituto appare, in alcune località , persino ingenerosa, tenuto conto della radicata fidelizzazione della clientela alla banca, e comunque in palese contraddizione con le apprezzate strategie di sostegno creditizio alla economia locale attuate negli ultimi anni dalla stessa UniCredit.

Sullo sfondo – evidenzia il governatore- restano inoltre le incertezze sulla sorte di parte del personale dipendente, che vive nell’Isola una stagione non certo rassicurante. Incontrerò prestissimo il direttore di UniCredit Sicilia Salvo Malandrino per rappresentargli le preoccupazioni del governo regionale, confidando in un più attento e ponderato riesame della organizzazione degli sportelli sul territorio, pur nel rispetto delle autonome scelte aziendali”.