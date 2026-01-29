Musolino: «Persi fondi PNRR per Niscemi, Musumeci risponda»

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino attacca il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci dopo alcune dichiarazioni nelle quali il titolare del dicastero avrebbe rivendicato di “aver operato come mai si era fatto prima”. In una nota, Musolino collega le parole del ministro alla situazione dell’Isola, alle prese con i danni provocati dal ciclone Harry e con la frana di Niscemi, descritta come una “tragica fotocopia” dell’evento del 1997. “Ascoltare il Ministro Musumeci rivendicare di ‘aver operato come mai si era fatto prima’ mentre la Sicilia conta i danni del ciclone Harry e osserva con terrore la frana di Niscemi è un esercizio di temerarietà politica che suona come un affronto alla realtà”, afferma.

Secondo la senatrice, le dichiarazioni del ministro “negano l’evidenza” e richiamano “precise responsabilità” maturate durante la sua presidenza della Regione. Musolino sostiene che non vi sarebbe riscontro di “sei miliardi di euro” destinati alla messa in sicurezza del territorio nel periodo in cui Musumeci guidava la Regione. Indica inoltre come elemento “ancora più grave” l’assenza, da parte della Regione, di progetti presentati per Niscemi utili ad accedere alle risorse del PNRR: “Un’occasione persa imperdonabile che aggrava il quadro delle sue responsabilità dirette”, scrive.

Musolino aggiunge che Musumeci, su richiesta di Italia Viva e delle opposizioni, riferirà in Senato. “In quella sede non accetteremo passerelle o autocelebrazioni: gli chiederemo conto punto per punto di ciò che ha fatto, ma soprattutto di ciò che non ha fatto e chiederemo che si dimetta”, conclude.

👁 Articolo letto 208 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.