Musolino: “Le telecamere a Palermo non bastano contro la criminalità”

La decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di procedere con l’installazione di 60 nuove telecamere nel centro di Palermo è stata criticata dalla senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che giudica il provvedimento insufficiente rispetto all’attuale situazione della sicurezza nel capoluogo siciliano.

Secondo Musolino, il recente incendio che ha coinvolto alcune vetture della società di autonoleggio riconducibile all’imprenditore Tommaso Dragotto rappresenterebbe un esempio concreto dell’inefficacia delle sole misure di videosorveglianza. La senatrice ha ricordato come gli impianti fossero già presenti nelle aree interessate dall’episodio, senza tuttavia impedire l’azione dei responsabili, che avrebbero operato con il volto coperto.

Nel suo intervento, l’esponente di Italia Viva ha sostenuto che l’aumento di episodi criminali registrati in Sicilia, tra cui rapine, sparatorie, omicidi e incendi dolosi, non possa essere interpretato esclusivamente come una questione di ordine pubblico. A suo giudizio, tali fenomeni sarebbero riconducibili a una più ampia offensiva della criminalità organizzata finalizzata a riaffermare il controllo sul territorio e sugli spazi pubblici.

Musolino ha inoltre richiamato il tema delle estorsioni, affermando che il sistema del pizzo rappresenta uno strumento attraverso cui le organizzazioni mafiose esercitano pressione economica e sociale sugli operatori commerciali e sugli imprenditori.

La senatrice ha quindi invitato il ministro Piantedosi ad avviare un confronto istituzionale con il questore, il prefetto e il sindaco di Palermo per definire un piano di sicurezza più articolato. Critiche sono state rivolte anche all’ipotesi di ridurre gli orari di apertura delle attività commerciali come misura di contrasto alla criminalità. Secondo Musolino, una scelta di questo tipo trasmetterebbe un segnale di arretramento dello Stato e contribuirebbe a svuotare gli spazi urbani, favorendo indirettamente la presenza delle organizzazioni criminali.

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