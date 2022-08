Muore Riccardo Savona, deputato regionale e presidente della commissione bilancio dell’Ars

Musumeci: «Con lui scompare un autorevole esponente della politica siciliana»

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, esprime a nome personale e del governo siciliano il cordoglio per la morte di Riccardo Savona, deputato regionale e presidente della commissione Bilancio dell’Ars.

«Con lui – afferma Musumeci – scompare un autorevole esponente della politica siciliana, un deputato che Palermo, la sua città , ha voluto per più legislature eleggere a Palazzo dei Normanni, per il solido radicamento che aveva col territorio. Ha guidato con profonda esperienza e rara saggezza la commissione Bilancio, mantenendo sempre una condotta di rispettosa collaborazione istituzionale con il governo. Sono diventato suo amico nella passata legislatura, proprio quando venne “chiacchierato” dai suoi stessi alleati di coalizione. E in questi ultimi mesi, Riccardo Savona non ha mancato di farmi sentire la sua vicinanza, con coraggio e a viso aperto. Conservo ancora sul mio cellulare l’ultimo suo messaggio inviatomi dall’ospedale: “Ti voglio bene davvero e tanto”. In questo momento di dolore sono, con tutti gli assessori, sinceramente vicino alla vedova e ai suoi familiari».

Razza: «Scompare protagonista vita parlamentare»

«Con Riccardo Savona scompare un protagonista della vita parlamentare siciliana del quale in questi anni ho apprezzato l’equilibrio e al quale ho imparato a volere molto bene. Ha lavorato fino all’ultimo istante per una prospettiva di crescita della Sicilia e non ha fatto mai mistero di operare per consolidare i risultati degli anni di lavoro difficili che lasciamo alle nostre spalle. Alla signora Cristina, a tutti i familiari e alla sua comunità umana e politica desidero rivolgere il mio pensiero di cordoglio, affidando il dolore alla preghiera».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Lupo: cordoglio del gruppo parlamentare Pd

“Esprimo a nome mio personale e dei deputati del gruppo Pd all’Ars il profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Savona, che durante la sua lunga esperienza parlamentare ha svolto importanti ruoli di responsabilità istituzionale all’interno dell’Assemblea. Ai sui familiari va la nostra vicinanza”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars.

Gruppo parlamentare misto dell’ARS

“A nome personale e di tutti i colleghi del Gruppo parlamentare misto dell’ARS, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Savona, figura centrale dell’attività parlamentare di questi anni. Alla famiglia e ai suoi collaboratori va un pensiero di affettuosa vicinanza”.

Lo dichiara Danilo Lo Giudice, presidente del Gruppo parlamentare misto dell’Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo parlamentare di Forza Italia: “Un politico infaticabile. La politica siciliana perde un punto di riferimento”

“Oggi la politica siciliana perde uno dei suoi punti di riferimento. Un politico infaticabile e sempre disponibile all’ascolto. È per tale ragione che la scomparsa dell’on. Riccardo Savona ci lascia sgomenti e frastornati. Fino all’ultimo è stato fedele al suo ruolo di Deputato e Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana. Ci stringiamo al dolore della moglie e dei figli. Buon viaggio Riccardo, che la terra ti sia lieve”. Così in una nota il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars di cui l’on. Riccardo Savona faceva parte.