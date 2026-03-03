Muore in ospedale l’ergastolano delle stragi del ’92, Santapaola

È morto all’età di 87 anni Benedetto “Nitto” Santapaola, figura storica di Cosa nostra catanese. Era detenuto in regime di 41bis presso il carcere di Opera e si trovava ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, struttura destinata all’assistenza sanitaria dei detenuti del Nord Italia, dove era stato trasferito a causa delle sue condizioni cliniche.

Santapaola è stato ritenuto uno dei principali esponenti dell’organizzazione mafiosa in Sicilia e indicato dagli inquirenti come mandante di numerosi omicidi e attentati. Tra le contestazioni a suo carico figurano anche le stragi del 1992 di Capaci e di via D’Amelio. Condannato all’ergastolo, era sottoposto al regime detentivo speciale previsto per i detenuti di mafia.

La sua cattura risale all’anno successivo agli attentati del 1992, al termine di un periodo di latitanza protrattosi per diversi anni. Nel corso dei procedimenti giudiziari, il suo ruolo ai vertici del clan catanese è stato ricostruito attraverso dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri investigativi.

La Procura di Milano ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

