Muore Biagio Conte – A Palermo aveva fondato la “Missione Speranza e Carità”

Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente CESi

“La Chiesa di Sicilia piange la sua scomparsa ma è edificata dalla sua vita operosa e concreta donata agli ultimi e ai dimenticati. Ha vissuto il suo carisma di discepolo della carità alla sequela di Cristo, centro della sua esistenza e missione”.

Schifani: «Manterremo in vita il suo esempio»

«Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari di fratel Biagio Conte, agli assistiti e ai volontari della sua Missione. Oggi il missionario ci ha lasciati dopo giorni di sofferenza, ma il suo ricordo resterà indelebile. Con il suo impegno quotidiano e instancabile in favore degli ultimi, ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria esistenza umana e attuazione concreta della propria fede. Consapevole che la sua perdita lascia un vuoto incolmabile, posso solo affermare che il suo esempio sarà più vivo che mai nell’ispirare le mie personali azioni di solidarietà verso il prossimo e quelle del mio governo». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, appresa la notizia della morte di Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità a Palermo.

Il cordoglio dei deputati PD all’Ars: portiamo avanti la sua missione

“Sarà il messaggio di fratellanza  e solidarietà donato all’umanità intera a colmare il  grande vuoto che la scomparsa di Biagio Conte  inevitabilmente lascia soprattutto in chi lo ha conosciuto e gli è stato accanto fino agli ultimi istanti.  Portare avanti l’opera che ha iniziato  al servizio degli ultimi, sostenendo la missione ‘Speranza e Carità ’ da lui fondata,  sarà il modo migliore per continuare a far vivere una delle figure più carismatiche che Palermo abbia mai conosciuto”. Lo dicono il capogruppo Michele Catanzaro ed i  parlamentari  regionali del gruppo PD all’Ars  Anthony Barbagallo, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Nello Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina, Tiziano Spada, Fabio  Venezia.

Antonio De Luca (M5S Ars): “Morte Biagio Conte, un vuoto incolmabile. Politica preservi i frutti del suo prezioso lavoro”

La morte di Biagio Conte lascia un vuoto incolmabile e non solo per gli ultimi. La sua innegabile generosità e il suo indiscusso altruismo siano un esempio per tutti. È  doveroso ora  che la politica non lasci appassire  i frutti del suo enorme e importante lavoro, aiutando concretamente la Missione che con tantissimi sacrifici è riuscito a creare e che è diventata punto di riferimento per tantissimi. La prossima legge finanziaria che l’Ars si accinge a varare potrebbe essere in questo senso un’ irrinunciabile occasione”

Siracusano, le sue opere continuino a vivere

“La Sicilia piange per la scomparsa di Biagio Conte, l’angelo dei poveri. Un uomo dalla rara bontà , da sempre a difesa degli ultimi.Â

A Palermo aveva fondato la Missione Speranza e Carità , e aveva dato aiuto a tanti bisognosi. Continuino a vivere le sue opere e i suoi insegnamenti”.