Muore agricoltore a 38 anni nel PTA di Pachino senza medici, scoppia la polemica

Il 38enne agricoltore Sebastiano Morana è morto in seguito a un attacco cardiaco nel Presidio Territoriale di Emergenza (PTA) di Pachino, privo di medici. La famiglia ha presentato una denuncia e la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. La vicenda ha fatto emergere la precarietà del sistema sanitario nella zona sud di Siracusa e ha spinto l’associazione di consumatori “Udicon Sicilia” a lanciare una petizione per il potenziamento del PTA di Pachino.

La carenza di personale medico è un problema storico nella zona e la petizione chiede che il presidio venga potenziato con medici, ulteriori servizi integrativi e un’ambulanza medicalizzata. Il PTA di Pachino è situato al centro di una zona in cui i cittadini hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali più vicini in tempi rapidi e il potenziamento della struttura sanitaria è necessario per migliorare la qualità assistenziale e ridurre i rischi per i cittadini.